Собянин принял решение о локализации в столице производства материалов для службы крови

Объем частных инвестиций составит не менее 500 миллионов рублей

Сергей Собянин принял решение о заключении контракта на локализацию в столице производства медицинских материалов для службы крови.

По условиям контракта поставщик-инвестор возьмет на себя обязательство в течение двух лет локализовать на территории Москвы производство 14 наименований расходных медицинских материалов для городской службы крови (колокола для получения плазмы, контейнеры, стерильные растворы и другое). Инвестиции в проект должны составить не менее 500 миллионов рублей. Производство будет организовано на одной из площадок особой экономической зоны "Технополис "Москва".

В свою очередь правительство Москвы в лице заказчика Центра крови имени Гаврилова примет на себя обязательство о закупках выпускаемой продукции в течение восьми лет. Таким образом, городские власти гарантируют стабильность поставок расходных медицинских материалов для службы крови.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"