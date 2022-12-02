В "ЕР" призвали расширить опыт работы столичного центра поддержки семей мобилизованных

Это позволит родным мобилизованных не закрываться в себе

В "Единой России" отметили оперативность создания центра поддержки семей мобилизованных в Москве, а также призвали распространить опыт работы центра на регионы страны. Об этом в пятницу, 2 декабря, рассказали в пресс-службе московского городского регионального отделения (МГРО) "Единой России" по итогам посещения группой сенаторов и членов партии центра поддержки семей мобилизованных в Москве.

По словам координатора направления "Забота о каждом нуждающемся" народной программы партии "Единая Россия", представителя от Мосгордумы в Совете Федерации Инны Святенко, крайне важно помогать семьям мобилизованных справляться с трудностями разного уровня. Опыт работы центра поддержки семей мобилизованных должен быть транслирован во все регионы, поскольку приходят обращения от жен и матерей мобилизованных, которые или столкнулись со сложностями начисления выплат, Также не стоит забывать о колоссальной психоэмоциональной нагрузке. В центре, профессиональные психологи помогут маме снять напряжение и организуют для детей развлекательную программу.

По словам Инны Святенко, Москва оперативно среагировала на запросы жителей и создала центр, который стал надежной опорой для таких семей. Сенатор добавила, что в рамках реализации положений народной программы партии в столице выстроен проактивный формат предоставления помощи гражданам: от финансовой поддержки до открытия персонализированных центров, одним из которых является центр поддержки семей мобилизованных.

Инна Святенко напомнила, что с 1 по 16 декабря в центре состоится семейный Новый год и пройдут различные тематические мероприятия. По ее словам, такой проактивный подход позволит семьям не закрываться в себе и поддержит дух "боевых подруг", которые ждут своих мужей.

Координатор федерального проекта "Старшее поколение" партии, вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова подчеркнула, что необходимо оперативно реагировать на запросы граждан, разбираться в каждом конкретном случае, принимая во внимание все обстоятельства. Отдельное внимание, по мнению сенатора, следует уделять гражданам старшего возраста. Многие из них столкнулись с ситуацией, когда полностью поменялся жизненный уклад. В пожилом возрасте это может вызвать чувство растерянности. Некоторые их них испытывают повседневные трудности при покупке продуктов питания, оплате коммунальных услуг, оформлении социальных льгот и получении государственной помощи. Именно в таких случаях специалисты центра оказывают всю необходимую помощь, включая обслуживание на дому и направление в стационарные учреждения социального обслуживания без очереди.

Галина Карелова уточнила, что другим важным направлением работы центра поддержки семей мобилизованных является оказание психологической помощи пожилым и крайне важно окружить таких людей вниманием, помогать им включиться в активную жизнь.

Председатель проекта "Женское движение Единой России" Дарья Лантратова рассказала, что в центры помощи "Единой России" за последнее время поступило более 18 тыс. обращений членов семей участников СВО. Они касаются бытовой, психологической, юридической помощи, вопросов занятости. Каждая ситуация требует индивидуального подхода, но некоторые из них легли в основу системных решений. Каждое обращение находится на личном контроле депутатов разных уровней.

Директор центра поддержки семей мобилизованных Ирина Швец отметила, что в настоящее время помощь очень нужна родственникам мобилизованных москвичей — женам, родителям, детям. Каждая семья приходит со своим индивидуальным запросом: как организовать свой быт в новых условиях, оформить ребенка в детсад, оплатить услуги жилищно-коммунального хозяйства, найти работу. На площадке центра объединены ресурсы различных городских ведомств — сотрудников департамента труда и соцзащиты, департамента образования и науки, департамента здравоохранения, департамента ЖКХ и центров госуслуг. Для решения нестандартных запросов привлекают социально ориентированные НКО и волонтерские организации. Это позволяет максимально оперативно оказывать необходимую помощь и решать вопросы, с которыми обращаются к нам родственники.

Ранее заместитель директора Центра поддержки семей мобилизованных Ольга Лотванова пригласила семьи мобилизованных москвичей на предновогодние мероприятия в Центре поддержки семей мобилизованных. По ее словам, предновогодние встречи помогут почувствовать атмосферу теплого и доброго праздника. Дети вместе с мамами смастерят елочные игрушки и открытки, отправят письмо Деду Морозу, примут участие в квестах, играх и фотосессиях.

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