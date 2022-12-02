Шольц выразил надежду на возвращение к миру с Россией

Этот настрой отличается от радикальной позиции Польши и стран Балтии

Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе круглого стола на Берлинской конференции по безопасности заявил, что надеется на возвращение к мирному порядку с Россией.

Как пишет The Times, глава правительства ФРГ сделал "самое откровенное на сегодня" заявление о планах на организацию будущего миропорядка, подтвердив "готовность" к диалогу с Кремлем по таким вопросам, как контроль вооружений и размещение ракет.

Шольц заявил, что необходимо "вернуться к соглашениям, которые действовали в последние десятилетия и которые служили основой мира и безопасности в Европе".

По мнению германского политика, можно "вернуться к мирному порядку, который работал, и снова сделать его безопасным", если такую готовность проявит российская сторона.

Высказанное Шольцем мнение, как отмечает The Times, существенно отличается от радикального подхода, демонстрируемого Польшей и странами Балтии — они отвергают возможность восстановления отношений с Россией.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что западные санкции в отношении России эффективны и правильны, а "сильный и единый ответ Европы" на конфликт России с Украиной "удивил Путина", который якобы не ожидал такого.

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