Глава Минздрава призвал россиян носить маски в сезон гриппа

Важно вовремя привиться

Глава Минздрава Михаил Мурашко рекомендовал прививаться и носить маски в сезон распространения гриппа.

Это необходимо сделать пока не начался рост заболеваемости гриппом, так как формирование иммунитета происходит в течение трех-четырех недель.

"Возрастает заболеваемость гриппом, поэтому главным является, чтобы своевременно люди привились и носили маски", - сообщил министр здравоохранения.

29 ноября в Роспотребнадзоре заявили, что показатель заболеваемости гриппом и острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ) вырос за неделю на 18,5%.

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