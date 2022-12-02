Сноуден принял присягу и получил российский паспорт

Его жена только подала документы

Экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден уже принял присягу и получил паспорт.

Об этом 2 декабря, в пятницу, сообщил его адвокат Анатолий Кучерена. "Да, получил паспорт. Принял присягу", - рассказал адвокат агентству ТАСС.

В настоящее время жена Сноудена, Линдси Миллс, находится "в стадии подачи заявления".

26 сентября президент нашей страны Владимир Путин дал Сноудену российское гражданство. До этого он имел вид на жительство в России.

Эдвард Сноуден, бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США, в 2013 году передал СМИ сведения о методах электронной слежки американских и британских спецслужб. В документах содержались данные о том, что службы передают друг другу персональные данные своих граждан.

В попытках укрыться от преследования со стороны американских властей, Сноуден запросил убежище у нескольких стран. В результате в 2014 году он получил вид на жительство в России, а позже ему предоставили право на бессрочное пребывание на российской территории.

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