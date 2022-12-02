Кремль назвал невозможными условия Байдена по переговорам с Россией

СВО продолжается

Кремль отверг выдвинутые президентом США Джо Байденом условия для переговоров с Россией.

США не признают новые территории в составе России и требуют покинуть Украину, это осложняет "поиск почвы для взаимного обсуждения", сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Фактически, что сказал президент Байден? Он сказал, что переговоры возможны только после того, как Путин уйдет из Украины <…> Специальная военная операция продолжается", - сообщил представитель Кремля.

Песков напомнил, что Путин пытался инициировать переговоры с США, НАТО и ОБСЕ, но "взаимности инициатива не получила".

Накануне Байден допустил возможность диалога с президентом России Владимиром Путиным, если последний "проявит интерес" к завершению конфликта на Украине.

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