В Подмосковье ликвидировали международный наркокартель

Главарь задержан

В Московской области ликвидирована международная наркогруппировка, которая занималась контрабандой гашиша из Европы в Россию. Выйти на преступников было очень сложно - вся их деятельность была тщательно законспирирована.

Уютный дом, ухоженная территория, оборудованная детская площадка. Во дворе - элитная иномарка, дорогой ремонт в огромном коттедже. Вот только эта роскошная жизнь была возможна благодаря грязным деньгах. В окружении четверых детей здесь проживал главарь крупного наркокартеля. На протяжении нескольких месяцев его банда через Украину и Европу возила, а затем распространяла на территории России гашиш на сотни миллионов рублей.

"Главарь банды проживал в двухэтажном коттедже с женой и четырьмя малолетними детьми. Во время обысков у него обнаружены десятки мобильных телефонов, флешки, жесткие диски, оргтехника, документы на двойное гражданство", - сообщила Ирина Бегишева, сотрудник ГУ по борьбе с контрабандой ФТС России.

Свой нелегальный бизнес злоумышленники продумывали до мелочей, а к каждой поездке тщательно готовились. Эти синие брикеты - герметичная упаковка, внутри которой свертки с психотропными веществами. Задержанные прятали их в бензобаках машин, на которых въезжали в Россию. Взять след на такой тайник не могла даже служебная собака. Но даже такая конспирация не помогла злоумышленникам остаться неуловимыми.

"В настоящее время в отношении членов ОПГ расследуются уголовные дела по ч. 4 ст. 229.1 УК (контрабанда наркотических средств в особо крупном размере) и ч. 5 ст. 228.1 УК (сбыт наркотических средств в особо крупном размере)", - добавила Бегишева.

Взяв главаря, правоохранители поставили точку в ликвидации этой наркогруппировки. Первые курьеры были задержаны еще полгода назад. Тогда из бензобака их минивэна таможенники извлекли порядка 50 килограммов наркотиков точно в таких же синих контейнерах. А позднее крупный улов вывел оперативников и на схрон наркотиков в подмосковном гаражном комплексе, откуда изъяли еще 322 брикета. За такой масштабный промысел психотропными веществами участникам ОПГ грозит большой срок вплоть до пожизненного лишения свободы.

Илья Данильцев, "ТВ Центр"

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