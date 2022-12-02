Крупнейший токсикологический центр России празднует 60-летие

В НИИ Склифосовского ежедневно и круглосуточно спасают жизни

Здесь все знают о ядах и химических веществах. Токсикологический центр НИИ Склифосовского отмечает 60-летие. В это отделение попадают пациенты с самыми сложными отравлениями. Будь то укус экзотического животного или последствия угарного газа.

Единственный в Москве и самый большой в России токсикологический центр. Создан в НИИ имени Склифосовского 60 лет назад. Здесь ежедневно и круглосуточно спасают жизни. Сюда попадают пациенты с острыми отравлениями угарным газом, грибами, лекарствами или разного рода химическими жидкостями. Такими, как уксусная кислота или тот же "крот". Здесь знают все и о ядах растительного происхождения. Используют в лечении современнейшие методы и технологии. В том числе - разработанные в самом центре.

"Последнее время это кишечный лаваж. Программа интернальной коррекции, процентов девяносто больных, которые поступают в центр отравлений, лечатся именно этим методом. Хотя это не исключает применения того же самого гемодиализа и еще разных методов детоксикации", - рассказал Михаил Поцхверия, заведующий научным отделением острых отравлений и соматопсихиатрических расстройств НИИ им. Н. В. Склифосовского.

Есть и своя, опять же - единственная в Москве, химико-токсикологическая лаборатория. Работает круглосуточно. Оснащена высокоточным аналитическим оборудованием, позволяющим улавливать даже микроскопические дозы токсического вещества. И в кратчайшие сроки здесь определяют, какой именно яд действует в организме больного.

"Врачу-токсикологу важно срочно, немедленно знать - что за токсикант вызвал острое отравление. И благодаря результатам, а первые результаты мы можем получать уже в первые часы, мы можем правильно поставить диагноз, выбрать метод лечения", - отметила Анастасия Симонова, ведущий научный сотрудник отделения острых отравлений и соматопсихиатрических расстройств НИИ им. Н. В. Склифосовского.

С укусами разных ядовитых экзотических животных тоже обращаются сюда. Вот из-за такого небольшого симпатичного коралла, напоминающего гриб, Иван Худяков и оказался в отделении токсикологии. Рассказывает - аквариумист он начинающий. У друга же - большой аквариум, и чтобы тот не зарастал, приятель иногда делится излишками кораллов. Сделал такой подарок и Ивану. Однако пока он нес его домой, почувствовал головокружение, тошноту, одышку. Потом начались судороги. Выпил противоаллергическое средство, вызвал скорую. В отделении токсикологии помощь оказали быстро. Когда пришел в себя, выяснил, чем опасны такие кораллы.

"Убивают они друг друга обычно выделением токсинов. Какие-то токсины для человека очень опасны, а какие-то могут вызвать максимум аллергическую реакцию какую-нибудь. Вот, соответственно, я нарвался на тот, который опасен. Конкретно на коралл, который называется палитойя", - говорит пациент.

Ежегодно в токсикологическом центре оказывают помощь пяти тысячам человек с острыми химическими отравлениями. Причем говорят: современная промышленность - от лекарственных препаратов до бытовой химии - для врачей центра это каждый раз новый вызов и необходимость постоянно совершенствовать методы диагностики и лечения.

Юлия Богоманшина, Михаил Жучков, Александр Шерстюк, "ТВ Центр"

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