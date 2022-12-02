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Леонтьевский переулок украсили саженцы ольхи

15:00
  • пятница
  • 02 декабря 2022

Всего в столице в ближайшее время планируют посадить более 1200 крупномерных деревьев

В Москве продолжается программа по озеленению магистралей и улиц столицы, передает "ТВ Центр".

На этот раз деревья высадили в Леонтьевском переулке. Выбрали ольху. Она прекрасно адаптируется к городским условиям. К тому же, саженцы были выращены в специальном питомнике. Если растение не приживется - его заменят.

Всего в столице в ближайшее время планируют посадить более 1200 крупномерных деревьев. Чаще всего предпочтения отдают липам, яблоням, кленам и березам.

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