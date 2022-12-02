"Делайте шаги": как люди с ограниченными возможностями обретают новую жизнь

Новый путь Марины Мелиховой начался три года назад

Завтра весь мир отмечает Международный день инвалида. Он напоминает, с какими трудностями сталкиваются люди с ограниченным возможностями. Москва - город с развитой инклюзивной средой. Здесь каждый вне зависимости от состояния здоровья может жить полной жизнью. Инвалиды занимаются спортом, волонтерством, творчеством. А некоторые участвуют в конкурсах красоты.

Шелковое красное платье в пол. Горящие глаза. Марина Мелихова на особенном конкурсе красоты "Мисс Независимость". Она рассказывает о себе просто: "Что о себе сказать? Люблю рисовать, еще преподаю - детей инглишу учу. Социализируюсь опять, ведь если оболочку снять, обнажилась душа и новый путь взяла".

Новый путь Марины начался три года назад. Тяжелая травма позвоночника, приговор врачей, депрессия, отчаяние... и смирение. Все эти этапы жизни уже в прошлом.

"Поначалу это долгое пребывание в кровати. Это немножко такое упадническое настроение, но я взяла себя в руки. Я начала больше общаться с друзьями, с родными, меня очень хорошо поддерживали. И у меня вот даже немножко слезы на глазах, потому что их поддержка бесценна для меня", - говорит Марина.

Она начала заниматься танцами на колясках. Профессионально. Это особый вид искусства - чувствовать свое тело даже в таком положении. А еще она поет. И просто радуется жизни. Но эта самая жизнь словно испытывает ее на стойкость. После конкурса она вновь оказалась в больничной палате. Ей предстояло удалить огромную грыжу на животе, которая образовалась после операций на позвоночнике. И мешала заниматься танцами. Перед врачами стояла сложная задача.

"Особенность в том, что у Марины нет чувствительности передней брюшной стенки, и мы переживали о том, что при возникновении каких-то нештатных ситуаций их достаточно сложно будет заподозрить. Подготовили ее к операции и сделали лапороскопическую пластику передней брюшной стенки", - рассказал Дмитрий Гавруков, заведующий хирургическим отделением №4 больницы имени Юдина.

Сейчас Марина чувствует себя хорошо. Готовится к выписке и, конечно же, к танцам. А еще точно знает - в этой жизни нет ничего невозможного.

"Действительно, поначалу делать шаги тяжело, но когда ты начинаешь потихонечку себя преодолевать и делать эти шаги, то ты становишься более уверенным, и это касается и здоровья, и творчества, и работы, поэтому мой посыл всем - не бойтесь, делайте шаги", - говорит Марина.

Сама она свои шаги уже сделала. И поняла, что порой действовать приходится, исходя из сложившихся обстоятельств. Главное - продолжать свой путь.

Елена Сахно, Андрей Алексеев, "ТВ Центр"

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