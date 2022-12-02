Участок Калужско-Рижской линии закрывается на пять дней

С субботы до среды
В столичном Дептрансе сегодня напомнили о закрытии участка Калужско-Рижской линии метро. Поезда между станциями "Октябрьская" и "Новые Черемушки" не будут ходить с завтрашнего дня и до среды, передает "ТВ Центр".
Это связано с прокладкой второго перегонного тоннеля будущей Троицкой линии. Для пассажиров запустят 130 бесплатных автобусов с обозначением "КМ". Интервалы подачи в часы пик - меньше минуты.
Пассажиров может быть очень много, поэтому в Дептрансе рекомендуют пользоваться другими линиями метро, в том числе БКЛ и МЦК.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"