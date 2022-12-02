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В Московском зоопарке на зиму уснули тушканчики

15:06
  • пятница
  • 02 декабря 2022

Их поместили в специальные контейнеры

В Московском зоопарке сезон сна. В мир зимних грез уже отправились белогрудые ежи, теперь пришла очередь тушканчиков, передает "ТВ Центр".

В этом году они впервые заснули в естественных условиях - в уличном вольере. Обычно их переносят сразу в холодильник. Но на этот раз решили провести эксперимент. И он удался.

Зверьков перемены не взбодрили. Наоборот - они тут же задремали. В таком состоянии их взвесили. Убедились, что вес оптимальный. И только потом, уложив в специальные контейнеры, поместили в холодильник.

Кажется, тушканчики словно замерли. Но если присмотреться, видно - они дышат, но очень тихо, и даже шевелят лапками.

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Тушканчики
Сотрудники Московского зоопарка вывели тушканчиков из зимней спячки
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