Московские специалисты восстановили в Луганске более 300 городских объектов

Капитально отремонтированы или практически полностью перестроены несколько школ

Более трехсот инфраструктурных и социальных объектов восстановили в Луганске московские специалисты за последние шесть месяцев. Полгода назад российская столица и административный центр ЛНР подписали соглашение о сотрудничестве и стали городами-побратимами, передает "ТВ Центр".

С тех пор в Луганске при участии Минстроя России развернут масштабный ремонт дорог, инженерных коммуникаций, образовательных учреждений.

Так, капитально отремонтированы или практически полностью перестроены несколько школ. В зданиях не только заменили кровлю и окна. Строители переложили электропроводку, обновили системы отопления и водоснабжения. А также выполнили отделку всех кабинетов и спортзала.

Серьезно модернизирован и городской центр социального обслуживания населения. Масштабные работы в городе продолжаются.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"