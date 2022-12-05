Гороскоп на сегодня, 5 декабря, для всех знаков зодиака

Близнецам стоит довериться интуиции, а Скорпионы будут блистать в переговорах

Овны

Кажется, кто-то повесил нос. Уран поможет и не оставит в беде! Финансовая помощь придет, откуда не ждали: проценты от банка, кешбэк, премия к Новому году или перевод от родителей.

Тельцы

Вас сегодня ждет поток инсайтов и открытий, озарений и светлых мыслей. Уран с Луной раскроют ваши глаза на какие-то события, а может и на окружающих людей.

Близнецы

Магический день, когда вы найдете ответы, разгадаете тайны или даже сможете предвидеть будущее. Ваша интуиция поможет поставить точку в мучительных вопросах.

Раки

Вы сегодня познакомитесь с неоднозначными личностями, которые заворожат своей харизмой. Вас также могут принять в группы, чаты и сообщества, в которые вы мечтали попасть. Наслаждайтесь.

Львы

Новый офис или проект ждут вас! Если вам неплохо и на текущей работе, не расстраивайтесь. Вам звезды уготовили новые эффективные способы решения задач. Постигайте и пользуйтесь!

Девы

Луна в родственном вам Тельце сегодня объединяется с Ураном, так что впереди приятные сюрпризы. Они будут касаться путешествий, отпуска или учебы.

Весы

Новые предложения банков, инвестиции, социальные пособия и денежные компенсации - вот ваши темы дня. Вы сможете ощутимо увеличить доходную статью своего бюджета!

Скорпионы

Вы сегодня будете легко покорять и очаровывать противоположный пол. Если вам это не интересно, отправляйтесь вести переговоры и консультации - в них вы тоже будете блистать.

Стрельцы

Новшества на работе могут застигнуть вас врасплох - будьте готовы узнать что-то, к чему вы не готовы. Возможны перестановки в коллективе или переезд на другое рабочее место.

Козероги

Вы сегодня будете строить планы на новогодние каникулы, покупать билеты в поездки. А еще приветствуются свидания, прогулки, спорт и хобби. Будьте активны!

Водолеи

Проблема, которая волновала вас длительное время, сегодня может разрешиться необычным способом. Включите фантазию или задайте, наконец, прямой вопрос!

Рыбы

Вам придется общаться с необычным человеком, ученым, изобретателем или знаменитостью. Вы узнаете новости, которые произведут на вас большое впечатление. Используйте их.

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