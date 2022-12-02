Иран решил развивать технологии вместе с Россией

Москва и Тегеран расширяют сотрудничество

Иран хочет наращивать сотрудничество с Россией в сфере развития технологий. Об этом в пятницу, 2 декабря, рассказал иранский вице-министр нефти Азим Калантариасл.

Политик напомнил о продолжительном российско-иранском сотрудничестве и о том, что у Москвы и Ирана "есть история", а также возможности это сотрудничество не только развивать, но и укреплять.

Калантариасл подчеркнул, что это касается совместной работы и в области научных исследований и развития технологий, сообщает РИА Новости.

Ранее в западных СМИ появились сообщения о якобы намерении Ирана приобрести у России некие "материалы для ядерного топлива". МИД России подчеркнул, что российско-иранское сотрудничество в области мирного атома не является ни для кого секретом, оно полностью соответствует обязательствам Москвы по нераспространению ядерного оружия.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"