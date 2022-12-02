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Украина запретила "связанные с Россией" религиозные организации

13:36
  • пятница
  • 02 декабря 2022

Это решение утвердил украинский президент Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) об ограничительных мерах в отношении представителей религиозных организаций, якобы связанных с Россией.
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Документ предписывает украинскому кабмину в двухмесячный срок вынести на рассмотрение Верховной рады законопроект о невозможности деятельности в стране религиозных организаций, "аффилированных с центрами влияния в Российской Федерации".

Службе безопасности Украины, полиции и другим правоохранительным органам надлежит активизировать меры по выявлению и противодействию "подрывной деятельности", которую якобы проводят российские спецслужбы в религиозной среде на Украине.

Перечень религиозных организаций, которые подпадают под действие этого документа, пока не опубликован, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что на Украине в заложниках режима оказались священники Украинской православной церкви. Их захватывают в монастырях и храмах во время рейдов, которые в последнее время участились на всей территории страны. Представитель Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что священников УПЦ могут обменять на пленных украинских военных.

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