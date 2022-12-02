Украина запретила "связанные с Россией" религиозные организации

Это решение утвердил украинский президент Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) об ограничительных мерах в отношении представителей религиозных организаций, якобы связанных с Россией.
Документ предписывает украинскому кабмину в двухмесячный срок вынести на рассмотрение Верховной рады законопроект о невозможности деятельности в стране религиозных организаций, "аффилированных с центрами влияния в Российской Федерации".
Службе безопасности Украины, полиции и другим правоохранительным органам надлежит активизировать меры по выявлению и противодействию "подрывной деятельности", которую якобы проводят российские спецслужбы в религиозной среде на Украине.
Перечень религиозных организаций, которые подпадают под действие этого документа, пока не опубликован, сообщает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что на Украине в заложниках режима оказались священники Украинской православной церкви. Их захватывают в монастырях и храмах во время рейдов, которые в последнее время участились на всей территории страны. Представитель Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что священников УПЦ могут обменять на пленных украинских военных.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"