ВС России сорвали атаку на краснолиманском направлении

11 боевиков сдались в плен

11 военных Вооруженных Сил Украины (ВСУ) сдались в плен после неудачной атаки на краснолиманском направлении (ЛНР).

Более 100 украинских военных были уничтожены или ранены, еще 11 сдались в плен, в ходе ежедневного брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В результате огневого поражения подразделения ВСУ были рассеяны и отброшены на исходные позиции", - сообщили в военном ведомстве.

Кроме того, российская армия уничтожила два танка, две боевые бронированные машины и два пикапа.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"