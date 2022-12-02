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ВС России сорвали атаку на краснолиманском направлении

14:03
  • пятница
  • 02 декабря 2022

11 боевиков сдались в плен

11 военных Вооруженных Сил Украины (ВСУ) сдались в плен после неудачной атаки на краснолиманском направлении (ЛНР).

Более 100 украинских военных были уничтожены или ранены, еще 11 сдались в плен, в ходе ежедневного брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В результате огневого поражения подразделения ВСУ были рассеяны и отброшены на исходные позиции", - сообщили в военном ведомстве.

Кроме того, российская армия уничтожила два танка, две боевые бронированные машины и два пикапа.

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