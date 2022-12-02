В кабмине оценили влияние эмбарго ЕС на импорт нефти из России

С 5 декабря начнут действовать все положения нефтяного эмбарго

Вступление в силу эмбарго Евросоюза на импорт нефти из России не должно привести к серьезным изменениям в объемах добыче нефти в декабре. Такое мнение в пятницу, 2 декабря, высказал российский вице-премьер Александр Новак.

Замглавы правительства пояснил, что декабрьские объемы нефти "были еще законтрактованы в конце октября — в начале ноября", поэтому в последний месяц года Москва не ожидает никаких изменений — "контракты реализуются".

На январь 2023 года контрактация осуществляется в настоящее время, есть "много неопределенностей", поэтому Новак заявил, что предстоит оценить, как она будет проходить.

При этом вице-премьер подчеркнул, что российская нефть востребована на мировых рынках, поэтому российские власти считают, что она будет пользоваться спросом, сообщает РИА Новости.

Ранее заместитель главы Министерства финансов России Алексей Сазанов отмечал, что ведомство допускает временное снижение добычи нефти в стране из-за эмбарго западных государств. В российском Министерстве энергетики, в свою очередь, подчеркнули, что не видят каких-либо технологических препятствий для наращивания добычи нефти в России.

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