Медведев назвал общую задачу России и Кубы

Государства должны помогать друг другу, считает политик

Москва и Гавана должны помогать друг другу в текущих геополитических условиях. Такое заявление в пятницу, 2 декабря, сделал заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Российский политик встретился с председателем Национальной ассамблеи народной власти и Государственного совета Кубы Эстебаном Ласо Эрнандесом.

Во время встречи Медведев отметил, что "мир не становится проще, он становится все сложнее", поэтому общая задача России и Кубы — помогать друг другу для того, чтобы миропорядок был более справедливым.

Обеим странам это знакомо, поскольку "вся история Кубы — это история борьбы за независимость, которую вы с успехом ведете уже на протяжении десятилетий", а у России также "хватает самых разных проблем", цитирует Медведева ТАСС.

В ноябре в Россию приезжал президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес. Его принял российский лидер Владимир Путин. Политики обсудили перспективы развития российско-кубинского стратегического партнерства. Владимир Путин отметил, что Москву и Гавану исторически связывают отношения дружбы и сотрудничества во всех областях.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"