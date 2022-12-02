Троянский конь из Штатов: кто и как создал ковид

Коронавирус стал элементом сдерживания КНР

На фоне всего происходящего в мире заявление комитета Сената США по здравоохранению, образованию, труду и пенсиям прошло малозамеченным. Что несправедливо. Так как впервые на столь высоком уровне американцы признали то, о чем давно говорит весь мир. Согласно промежуточному отчету комитета, пандемия коронавируса, вероятнее всего, стала результатом инцидента, связанного с исследованием. Чьим - комитет не сообщает, очевидно, это будет прописано в итоговом отчете. Впрочем, кандидатов всего двое, причем в какой-то момент они еще и работали над вирусом вместе, так что даже интересно, от кого ковид в итоге сбежал. Потому что обнародование этой информации подведет нас к главному вопросу - как и чем расплатится создавшее вирус-убийцу государство за миллионы смертей и разрушение мировой экономики.

За уже традиционными шутками о возрасте американского президента многие не заметили главного – в руках западных специалистов опять оказался опасный патоген. Геном которого расшифрован лишь на 7%. Отсюда и название "Пандоравирус". К греческой мифологии вирусологи вообще питают какую-то страсть. Новый вариант ковида – "Цербер". Ну а тот, что вывели в бостонской лаборатории, вполне сопоставим с Лернейской гидрой. Ибо практически неубиваем и крайне опасен.

"В октябре в Бостонском университете был создан искусственный возбудитель коронавирусной инфекции на основе штамма "омикрон" и исходного "уханьского" варианта. Полученный американцами модифицированный вирус вызывал гибель 80% заболевших модельных животных с развитием атипичных неврологических симптомов и тяжелыми поражениями легких", - сообщил Игорь Кириллов, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты России.

Эффективность существующих вакцин крайне невысока. А естественная сопротивляемость организма в 11 раз слабее, чем в случае с "уханьским" штаммом. Впрочем, с таким названием изначального коронавируса многие готовы поспорить.

"На эту тему никаких сомнений уже не осталось. Сделали его американские военные вирусологи. Я думаю, что Китай американцы избрали специально в качестве "козла отпущения", чтобы в итоге на них всё и свалить. Это у них такой был троянский конь, можно сказать", - отметил Игорь Никулин, бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию.

Сентябрь 2019 года. В США - резкая вспышка неизвестного легочного заболевания. О ней пишут в газетах, говорят по телевизору. Среди симптомов - кашель, боль в груди, нехватка кислорода и высокая температура. Заболевших - две тысячи. Погибших только официально почти полсотни. Президент Дональд Трамп созывает совещание в Белом доме. Вердикт - виноваты электронные сигареты. В то время, пока американские власти боролись с паром, тайваньские медики с удивлением констатировали - многие из погибших вообще не курили. О коронавирусе тогда мир еще не слышал, а в графе "причина смерти" часто указывали обычный сезонный грипп.

Именно в Штатах, а не КНР пандемия коронавируса берет свое начало, делают вывод некоторые эксперты. В Поднебесную болезнь могли завезти во время всемирных военных игр. Они проходили в провинции Хубэй с 15 по 28 октября. А уже в середине следующего месяца там же был зафиксирован первый пациент с коронавирусной инфекцией. Дальше - несколько миллионов жертв по всему миру, закрытые границы, нарушенные логистические цепочки, локдауны и экономическая пропасть.

"Мы наблюдаем, что официальный Китай до сих пор не выдвигает официальных каких-то требований. Потому что не в их привычке без твердой доказательной базы кого-то в чем-то обвинять. Но как говорил еще в самом начале пандемии мой хороший товарищ посол Китая в России Чжан Ханьхуэй, когда-нибудь все тайное станет явным", - указал Сергей Санакоев, президент АНО "Центр исследований АТР".

И, похоже, кому-то это очень невыгодно. Коронавирус, точнее, информационный фон вокруг него, изначально стал элементом сдерживания китайского дракона. Его политического, но главное - экономического роста. Когда пандемия в мире вроде бы поутихла, в ход пошли старые-добрые приёмы.

"Наше послание мирным протестующим таково: людям должны предоставить право собираться и мирно протестовать против политики, или законов, или диктата, с которым они не согласны", - сказал Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома.

Протесты вспыхнули в конце ноября, когда из-за ковидных ограничений пожарные не смогли подобраться к горящей многоэтажке в городе Урумчи. Жертвами пожара стали 10 человек. Акции прошли в нескольких крупных городах страны. И за ними внимательно наблюдали на Западе.

Это главный вызов для китайской власти за последние 30 лет со времени протестов на площади Тяньаньмэнь - такую картинку рисуют западные СМИ. BBC рассказывает, как ее корреспондента совершенно незаконно арестовали, применив грубую физическую силу. По данным же властей Шанхая, журналист, о котором идет речь, не представился и не предъявил свою аккредитацию, а когда сотрудники правоохранительных органов попросили людей разойтись, он отказался.

Точно так же поступили бы в любой другой стране мира. Но это-же авторитарный Китай! В котором варварская политика нулевой терпимости и всего 5200 жертв ковида за всю пандемию. В то время как в Штатах - больше миллиона.

А вот две новости с сайта CNN об акциях протеста граждан, недовольных коронавирусными ограничениями. На европейских улицах - "крикливое и противоправное меньшинство, которое выпадает из общества". В то время как в Пекине "молодежь кричит о свободе".

"Никаких массовых протестов, как нам это пытаются показать западные СМИ, в Китае не наблюдается. Я специально созванивался со многими своими друзьями в самых разных городах Китая, и поверьте, они узнают о так называемых массовых протестах из социальных сетей, которые перепечатывают западные СМИ. И уж тем более не соответствует какой-либо объективной характеристике настроений в обществе якобы требования об отставке председателя Си Цзиньпина. Наоборот, народ сейчас сплочен", - продолжил Санакоев.

Правительство оперативно реагирует, исходя из эпидемической обстановки. Для чего создана специальная рабочая группа. Которая решает, где нужно ослабить, а где ужесточить антиковидные ограничения. Так, например, снят карантин в Чжэнчжоу, где находится тот самый завод компании Apple. Вообще, Китай да и мир в целом научились жить в новой реальности. Тем более что потери мировой экономики от пандемии, по разным прогнозам, уже составили от 4 до 10 триллионов долларов. И главный вопрос - кто за это заплатит и заплатит ли вообще?

"Пришло время, чтобы Америка и весь мир потребовали репараций и ответственности от Коммунистической партии Китая за коронавирус. Мы должны единогласно заявить, что Китай должен заплатить. Давайте вместе выставим Пекину счет на 10 триллионов долларов. И это лишь минимум", - заявил Дональд Трамп.

Призыву 45-го американского президента тут же последовали несколько крупных фирм, рядовых граждан и даже прокурор штата Миссури. Иски, впрочем, вернули. Согласно федеральному законодательству, иностранное правительство не может выступать ответчиком. Впрочем, в свете данных, которые привели специалисты нашего Минобороны и наверняка есть у китайских товарищей, адресат должен быть совсем другим - как раз-таки подлежащим американской юрисдикции.

"Тема использования биологического фактора или биологического оружия вообще в политике или против человечества должны стать предметом тщательного международного расследования. Какие будут для этого применены международные площадки? По идее это должна быть ООН, но сегодня она демонстрирует слабость. Конечно, Россия и Китай будут вместе в этом плане действовать, и я уверен, что нам удастся вывести на чистую воду и довести до трибунала расследования по этим направлениям", - говорит Санакоев.

И это уже не только финансовая, но и политическая ответственность. Ведь скорее рано, чем поздно, на любого выпущенного из пробирки "Цербера" и "Гидры" найдется свой Хоу И. Мифический герой, которого часто называют китайским Гераклом и который благодаря своей силе, храбрости и терпению победил множество опасных чудовищ.

Матвей Шестаков, Елена Мекертычева, Антон Нагорный, "В центре событий", "ТВ Центр"

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