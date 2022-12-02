Украинская пропаганда взяла на вооружение приемы Третьего рейха

Семена ложатся на хорошо удобренную почву

На этой неделе горсовет Одессы одобрил демонтаж знаменитого монумента Екатерине Великой и ее соратникам. Заодно решено снести и памятник Александру Суворову. Все это, напомню, люди, благодаря которым извечное дикое поле превратилось в цветущую Новороссию. Понимают свидомые или нет, но они запустили обратный процесс. При этом многие из них несмотря ни на что пребывают в весьма хорошем настроении. По их мнению, весь мир с ними, перемога близка как никогда и, как поется в гимне Украине, ее враги сгинут, как роса на солнце, и ей, наконец, улыбнется доля.

На местных телеканалах и в пабликах и официальные лица, и эксперты, и просто граждане обсуждают, как именно покромсать Россию на много стран, как с них потом получить побольше репараций и даже как стать в итоге региональной сверхдержавой, о чем, собственно, каждый щирый украинец всегда и мечтал. И все это с самыми серьезными лицами, как и пристало тем, у кого на глобусе - сова, натянутая поверх Украины, весь этот глобус, собственно, и занимающей.

Небезызвестный всем советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович, который съел не одну собаку в плане пропаганды и вранья, однажды в интервью говорил вполне здравые и, что для него совсем не свойственно, правдивые вещи про Украину. Было это еще до начала спецоперации. Впрочем, сейчас смысл тех его слов стал, пожалуй, даже актуальнее.

"Одна из центральных национальных идей Украины - это как можно больше врать себе и другим. Потому что если сказать правду, рухнет все", - вот его слова.

И вот чтобы ничего не рухнуло, а речь прежде всего идет о преступной власти Зеленского и компании, украинцам ежедневно через СМИ, коих там осталось совсем не много, скармливают тонны помоев, называя это правдивой и достоверной информацией. К примеру, на неделе прошли данные о реальных потерях ВСУ, которые превышают 100 тысяч человек. Причем эта цифра называется отнюдь не впервые. Однако в Киеве снова заявили, что это якобы не совсем так.

"Это возвратные потери. Возвращаемые. А убитых я вам сказал сколько, чуть больше 10 тысяч", - сообщил Арестович.

И люди, разумеется, этому поверили. Как верили раньше всем бредням, звучащим из уст Арестовича. Или же других знатоков-экспертов, коих на украинском ТВ пруд пруди. В круглосуточном режиме они рассказывают миллионам сограждан о том, что ракеты у России вот-вот закончатся. Или о том, что совсем скоро произойдет масштабное наступление, в результате которого ВСУ вернут все, включая Донбасс и Крым.

Чем больше ложь, тем быстрее в нее поверят. Сто лет назад эту аксиому, явно взятую на вооружение украинской властью, сформулировал в своей книге Адольф Гитлер. И, как видно, она до сих пор прекрасно работает применительно к большинству украинцев, живущих в информационном коконе. А там из каждого утюга им рассказывают про то, что с ними якобы весь мир. Что воюют они за европейское будущее Украины. А населяет ее древняя нация избранных ариев, которым, разумеется, все должны.

"Это как в нацисткой Германии. Технология абсолютно та же самая. Поскольку человеку говорят: даже если ты свинья, ты все равно сверхчеловек, потому что ты немец. Вот то же самое сейчас на Украине. Даже если ты в грязи, в холоде и будет еще хуже, ты все равно лучше всех, потому что твои предки вырыли Черное море, а москали-сволочи только слезли с елки. Понимаете, вот это вот желание самоуважения вопреки здравому смыслу, фактам и знаниям, оно и лежит в основе любого национализма, в том числе и украинского", - объяснил политолог Дмитрий Журавлев.

Активно взращивать этот национализм начали сразу после развала Союза, медленно разрезая ту связь, которая веками соединяла русских и украинцев, являющихся по сути одним народом. Сотни различных неправительственных организаций, подконтрольных американским и британским спецслужбам. Фонд Сороса, отравлявший умы украинцев на протяжении десятилетий. Все это там и сейчас прекрасно функционирует наряду с ведущими пиар-агентствами и западными специалистами по социальной инженерии, которые за все эти годы перепрошили умы миллионов.

"Шло противопоставление. Украина це Европа. Украина, так сказать, это цивилизованный мир, а Россия - это варварская страна, агрессор, к которому никакого отношения украинский народ не имеет. Русские - это сброд непонятного этнического состава, который не имеет никаких прав быть в семье цивилизованных народов. Вот это противопоставление шло по всем уровням, начиная с образования и заканчивая средствами массовой информации", - отметил Владимир Шаповалов, заместитель директора Института истории и политики МПГУ.

Так что семена сегодняшней украинской пропаганды ложатся уже на хорошо удобренную почву. Оттого даже не нужно себя особенно утруждать. Население верит всему. Даже третьесортным репортажам, в которых украинцы - это очень древний и трудолюбивый народ. А русские - это дикари и алкоголики, живущие в трущобах без света, газа, воды и канализации.

Если верить украинской пропаганде, русские также не знают, что такое шкаф-купе и мультиварка. Что уж говорить об унитазах, которые, оказывается, наши воины забирали себе в качестве трофеев. Эта история уже стала мемом. Как, впрочем, и вот этот репортаж Deutsche Welle (признана СМИ-иноагентом), в ходе которого местные жители поведали журналистам о бесчинствах российской армии: "Дома обворовали. Заходили в любую хату, забирали все что можно. Едешь на велосипеде, они могли остановить, велосипед забрать. Айфоны забирали, ноутбуки".

Вот только велосипеды почему-то при них. Телефоны тоже. А вот "Теслы", "Майбахи" и биткоины у этих трех респектабельных товарищей, вероятно, забрали. Впрочем, кому интересны эти детали. Украинский зритель, отдающей предпочтение помойкам, именующим себя СМИ, и так проглотит. Эти люди с упоением и радостью внимают подобному бреду, утвердительно кивая на реплики таких, как Янина Соколова, в момент, когда эта местная теледива призывает убить побольше русских солдат. Или с упоением слушают Гордона (признан в России иностранным агентом), мечтающего нанести ракетный удар по Красной площади.

Наверняка на Украине нашлось немало и тех, кто поддержал и вот этого телеведущего, который прямо в эфире решил процитировать Адольфа Эйхмана, одного из идеологов и организаторов политики Холокоста, которую проводила нацистская Германия. То же самое этот человек предложил проделать и в отношении русских, не жалея никого: "Я позволю себе процитировать слова Адольфа Эйхмана, который сказал, что для того, чтобы уничтожить нацию, нужно в первую очередь уничтожить детей. Потому что дети вырастут и обязательно отомстят. И я, придерживаясь доктрины Адольфа Эйхмана, сделаю все, чтобы не вы, не ваши дети никогда не жили на этой земле".

И вот такие потоки лютой ненависти в ежедневном круглосуточном режиме льют в уши украинцев. Так что удивляться тому, как они себя ведут, что говорят по отношению к жителям России, давно уже не стоит. Для нас они потеряны. Это уже не отформатируешь.

"Наша проблема состояла в том, что мы шли воевать не с Украиной, а за Украину. Мы шли воевать за Украину с бандитами. Ну или с государством. Бандитским, жестоким, но государством. Почему оно такое, потому что их любовь к Родине - это ненависть. Они Родину любят не в плюс, а в минус. Для них любовь к Родине - это ненависть к русским. По-другому Родину предложить они не могут. Это вот то, о чем я только что говорил. Слишком мы близкие, слишком мы похожи, чтобы можно было выделить украинца, не убив русского", - заключает Журавлев.

И это проблема, решить которую можно будет лишь после полной победы. Иного пути нет, учитывая стадию болезни.

Александр Панюшкин, Татьяна Каминская, Антон Нагорный, "В центре событий", "ТВ Центр"

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