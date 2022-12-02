Несколько посольств Украины получили кровавые посылки с глазами

Это кампания террора и запугивания, сообщили в МИД

Несколько украинских посольств за рубежом получили "окровавленные посылки" с глазами животных.

Об этом сообщил представитель украинского МИД Олег Николенко. Подозрительные пакеты получили украинские консульства в Брно, Неаполе и Кракове, а также посольства в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии.

"Есть основания считать, что происходит хорошо спланированная кампания террора и запугивание посольств и консульств Украины. Не в силах остановить Украину на дипломатическом фронте, нас пытаются запугать", - сказал Николенко.

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