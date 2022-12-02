ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Москвичей предупредили о "барической горе" в ближайшие дни

14:34
  • пятница
  • 02 декабря 2022

Атмосферное давление может установить рекорд

В столичном регионе 4 и 5 декабря может быть установлен рекорд атмосферного давления. Об этом в пятницу, 2 декабря, предупредил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Москвичам пообещали ослабление морозов

Метеоролог написал в своем Telegram-канале, что столица, взобравшись на "барическую гору", остается в зоне аномально высокого атмосферного давления, которое достигало значения 768,7 миллиметра ртутного столба. Это примерно на 22 единицы выше нормы для Москвы.

Поскольку в ближайшие дни погодой в регионе продолжит управлять антициклон, давление останется высоким, лишь со среды столбики барометров поползут вниз, рассказал Леус.

Побочным фактором высокого давления и антициклональной погоды станет ухудшение качества столичного воздуха, что будет особенно заметно по утрам и по вечерам, предупредил эксперт.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что влияние антициклона в столичном регионе возрастает, оно стало причиной существенного повышения атмосферного давления. Метеоролог предупредил, что в начале следующей недели в Москве и Московской области прогнозируется очередной скачок атмосферного давления, оно может превысить 771—775 миллиметра ртутного столба.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Морозная погода в Москве
Морозная погода в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.