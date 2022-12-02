Москвичей предупредили о "барической горе" в ближайшие дни

Атмосферное давление может установить рекорд

В столичном регионе 4 и 5 декабря может быть установлен рекорд атмосферного давления. Об этом в пятницу, 2 декабря, предупредил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Метеоролог написал в своем Telegram-канале, что столица, взобравшись на "барическую гору", остается в зоне аномально высокого атмосферного давления, которое достигало значения 768,7 миллиметра ртутного столба. Это примерно на 22 единицы выше нормы для Москвы.

Поскольку в ближайшие дни погодой в регионе продолжит управлять антициклон, давление останется высоким, лишь со среды столбики барометров поползут вниз, рассказал Леус.

Побочным фактором высокого давления и антициклональной погоды станет ухудшение качества столичного воздуха, что будет особенно заметно по утрам и по вечерам, предупредил эксперт.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что влияние антициклона в столичном регионе возрастает, оно стало причиной существенного повышения атмосферного давления. Метеоролог предупредил, что в начале следующей недели в Москве и Московской области прогнозируется очередной скачок атмосферного давления, оно может превысить 771—775 миллиметра ртутного столба.

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