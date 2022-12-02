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Вспышка инфекционного менингита в Подмосковье локализована

14:56
  • пятница
  • 02 декабря 2022

Случаи заболевания выявили у работников складского комплекса в Истре

Ситуация со вспышкой инфекционного менингита в Московской области "купирована". Об этом в пятницу, 2 декабря, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

В подмосковном управлении Роспотребнадзора рассказали, что выявлено пять очагов менингита по месту работы и местам проживания работников склада Ozon в Истре. Более 1,5 тысячи человек, в том числе из стран ближнего зарубежья, имели риск заражения, все они взяты под контроль специалистов.

В превентивных целях организовано круглосуточное медицинское наблюдение, лабораторное обследование, профилактическая антибиотикотерапия, вакцинация. Все лица с подозрением на инфекционное заболевание были незамедлительно изолированы в условиях медицинского стационара, сообщает ТАСС.

Случаи инфекционного менингита обнаружили у работников складского комплекса Ozon, расположенного в городском округе Истра Московской области. Управление Роспотребнадзора по Московской области взяло ситуацию на контроль. Специалисты ведомства подчеркивали, что вероятность заражения менингитом через посылки с этого склада отсутствует.

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