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Путин разъяснил Шольцу российские подходы к проведению СВО

14:59
  • пятница
  • 02 декабря 2022

Говорили лидеры и о продуктовой сделке

В пятницу президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем, сообщила пресс-служба Кремля.

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Лидеры обсудили среди прочего различные аспекты ситуации вокруг Украины. Путин разъяснил российские подходы к проведению специальной военной операции, обратив внимание собеседника на деструктивную линию западных государств, накачивающих киевский режим вооружениями.

"Все это, а также всесторонняя политическая и финансовая поддержка Украины приводит к тому, что Киев напрочь отбрасывает идею каких-либо переговоров. Кроме того, это стимулирует радикальных украинских националистов к совершению все новых кровавых преступлений против мирного населения", - говорится в сообщении.

Кроме того, российский лидер отметил, что Вооруженные силы России долгое время воздерживались от точечных ударов по определенным целям на территории Украины, но теперь такие меры стали вынужденной и неизбежной ответной реакцией на провокации.

Говорили лидеры и о продуктовой сделке.

"Акцентирована необходимость добросовестного комплексного выполнения "зерновой сделки", что подразумевает устранение всех барьеров и для российских поставок", - указали в Кремле.

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