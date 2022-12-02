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FT: ЕС обсудит снижение потолка цен на российский газ

15:25
  • пятница
  • 02 декабря 2022

Ряд европейских стран не согласен с ранее озвученными предложениями ЕК

Послы стран ЕС обсудят в пятницу, 2 декабря, установление более низкого потолка цен на российский газ, чем предлагала Еврокомиссия — на уровне 264 евро за МВт·ч (2,87 тыс. долларов за 1 тыс. куб. м) вместо 275 евро за МВт·ч (3 тыс. долларов за 1 тыс. куб. м). Об этом рассказали источники The Financial Times.
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Как пишет издание, также пересмотрено одно из условий введения потолка цен. Согласно первоначальному предложению ЕК, для этого цена на газ на хабе TTF не только должна две недели превышать установленный лимит и как минимум в течение 10 дней должна быть на 58 евро выше средней стоимости газа на мировом рынке. Теперь этот период сокращен до пяти дней.

Также из обсуждаемого соглашения исключен пункт, обязывающий членов ЕС отчитываться о сокращении потребления газа, если цены достигнут установленного пикового значения.

В ноябре министры энергетики стран ЕС не смогли договориться по поводу потолка цен на российский газ. При этом они договорились исключить российский газ из контрактов на совместные закупки. Их объем в 2023 году составит 15% общей вместимости газохранилищ государств-членов сообщества.

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