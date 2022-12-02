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ЦБ опроверг дефицит золотовалютных резервов России

15:38
  • пятница
  • 02 декабря 2022

В структуре резервов накоплен достаточный объем золота

Объем золота, накопленный в золотовалютных резервах, является достаточным как в абсолютном выражении, так и по отношению к ВВП России. Об этом в пятницу, 2 декабря, рассказал статс-секретарь — заместитель председателя Центробанка Алексей Гузнов.
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Представитель ЦБ отметил, что в абсолютном выражении по объему резервов Россия занимает пятое место среди всех стран мира, а по их отношению к ВВП — второе место среди крупнейших экономик — держателей золотовалютных резервов.

Банк России продолжает покупать золотые слитки у кредитных организаций, но свою роль в этом процессе регулятор видит в качестве гаранта, рассказал Гузнов. Он также выразил мнение, что необходимо обсудить механизм обратного выкупа золотых слитков у населения, сообщает ТАСС.

В октябре заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин заявил, что накопление золота в золотовалютных резервах нецелесообразно. По его словам, это создаст дополнительный импульс к росту денежной массы. При этом Заботкин отметил, что Министерство финансов имеет право принимать решение по использованию своих ресурсов для приобретения золота в том объеме, в котором оно считает целесообразным.

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