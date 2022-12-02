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Власти России усилили противоэпидемические меры из-за лихорадки Эбола

15:26
  • пятница
  • 02 декабря 2022

Случаи заболевания выявлены в Великобритании

Сотрудники санитарно-карантинных пунктов усилили контроль в отношении рейсов, на которых могут прибыть граждане, посетившие Уганду. Соответствующее указание дал Роспотребнадзор в связи с выявлением случая заболевания лихорадкой Эбола в Великобритании.

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"Роспотребнадзор усилил действующие противоэпидемические мероприятия по причине вероятного выноса заболевания (лихорадки Эбола) с эндемичной территории и выявления предполагаемого случая заболевания на территории Великобритании", - приводит сообщение ведомства РИА Новости.

Прямого авиасообщения между Россией и Угандой, где периодически регистрируются вспышки лихорадки, нет, поэтому внимание уделяется стыковочным рейсам. Дополнительные меры, принятые властями, направлены на недопущение завоза инфекции и своевременное выявление случаев заболевания.

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