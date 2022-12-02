Песков сравнил взрывы на Крымском мосту и "Северных потоках"

Это события одного ряда, считают в Кремле

Президент России Владимир Путин в разговоре с канцлером ФРГ Олафом Шольцем поставил в один ряд взрывы на Крымском мосту и "Северных потоках", так как оба ЧП – это теракты. На каком основании сделаны эти сопоставления, пояснил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"И то, и другое относится к категории актов терроризма", - заявил представитель Кремля.

В состоявшемся 2 декабря разговоре с Шольцем Путин обратил внимание на провокационные атаки Киева против гражданской инфраструктуры России, включая Крымский мост и объекты энергетики. Российский лидер подчеркнул, что в этом же ряду - террористический акт против газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2", передает ТАСС.

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