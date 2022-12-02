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ЕК призвала Сербию примкнуть к санкциям против России ради членства в ЕС

15:57
  • пятница
  • 02 декабря 2022

Белград заявлял о нежелании участвовать в санкционной политике Брюсселя

Сербия для вступления в Евросоюз должна не только провести реформы, но и ввести санкции против России. Об этом заявил в пятницу, 2 декабря, еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Варгейи.
Вучич: Сербия введет санкции против России только под Дамокловым мечом

По словам чиновника, согласование действий Белграда с внешней политикой ЕС играет более важную роль, чем прежде. Как кандидат на вступление в ЕС Сербия "должна быть на нашей стороне и помочь нам обозначенным образом провести наши санкции, заявил Варгейи.

Президент Сербии Александр Вучич по время совместной пресс-конференции с Варгейи не стал давать обещаний присоединиться к антироссийским санкциям ради членства в ЕС. Вучич лишь отметил, что возможностей для обхода рестрикций, введенных Евросоюзом, через Сербию не будет, сообщает ТАСС.

Сербский премьер-министр Ана Брнабич ранее отмечала, что требования Брюсселя к Белграду противоречивы. В одной рекомендации говорится, что Сербия может стать членом ЕС только если согласится на санкции против России, которая якобы "нарушила территориальную целостность международно признанного государства". Другая рекомендация разрешает Сербии продолжить свой европейский путь только в том случае, если Белград откажется от собственной территориальной целостности, подразумевая Косово.

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