Люди все чаще оказываются перед выбором - отапливать дома или покупать еду

В Брюсселе снова не смогли договориться о предельной цене на российскую нефть, хотя уже в понедельник вступает в силу эмбарго на наше "черное золото". Похожая ситуация и с потолком цен на российский газ. Куда решительнее европейцы в вопросе оказания военной помощи Украине. Так, совет министров Италии принял декрет, который продлевает поставки оружия Киеву сразу на весь следующий год. Заботясь об украинцах, власти стран ЕС словно не замечают стремительного падения уровня жизни собственных граждан.

Это - Париж. У здания департамента транспорта идут столкновения с полицией. Митингуют машинисты метро и водители автобусов - требуют повысить им зарплату из-за растущей инфляции и высокой стоимости жизни в стране. Люди все чаще оказываются перед выбором - отапливать дома или покупать еду. И поэтому требуют немедленно поднять им жалование.

Бастуют и врачи, работники лабораторий и психиатры - требуя повысить стоимость своих услуг. В Британии рост цен такой, что люди вынуждены выживать. Вот что рассказал ВВС продавец магазина в Кардиффе: "Есть люди, которые едят корм для животных. Люди, которые подогревают еду на радиаторе или на свече. Они рассказывали нам об этом в слезах".

Но таких репортажей все меньше. Британский The Telegraph пишет о разработке закона о безопасности в интернете, цензуре будет подвергаться все, что власти посчитают вредным в информационном плане.

Но обойти в размахе репрессий Украину - сейчас сложно любой стране. На этих кадрах сотрудники СБУ входят на территорию православного храма в Черновицкой области. Обыски и налеты силовиков на церкви Московского патриархата стали системой. Только сегодня спецслужбы побывали как минимум в пяти крупных монастырях канонической Украинской православной церкви. Зеленский, который будучи ещё кандидатом в президенты требовал от радикалов во власти отстать от священников, теперь готовится запретить самую популярную церковь в стране.

"Правительству поручено внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о невозможности деятельности на Украине аффилированных с центрами влияния в Российской Федерации религиозных организаций. Поручено провести религиоведческую экспертизу Устава об управлении УПЦ на наличие церковно-канонической связи с Московским патриархатом", - сказал он.

В качестве доказательств СБУ предъявляет найденные в православных храмах георгиевские ленты. Сегодня за нее задержали священника. А еще - книги, где написано о том, что Киев и Москва - едины. Все идет к полному запрету Украинской православной церкви Московского патриархата, и изъятия имущества. В том числе Киево-Печерской лавры - одной из важнейших православных святынь. На украинском телевидении уже потирают руки.

Западный мир украинскую власть поддерживает во всем, игнорируя интересы своих граждан. Французский лидер Макрон прилетел в США и поужинал с Байденом на 500 миллионов долларов. Во столько торжественный прием, где в меню в том числе были омары, обошелся американской стороне. Все это вызвало новую волну критики во Франции и США.

Говоря о России, Байден заявил, что наши войска должны покинуть территорию Украины и это станет демонстрацией готовности к переговорам. В Кремле на это ответили.

"Специальная военная операция продолжается. Но при этом, и это очень важно давать в увязке, при этом президент Путин был, есть и остается открытым для контактов, для переговоров", - отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Мосты рушит Запад. Теперь и в буквальном смысле. Латвийские власти сломали пешеходный переход в районе Кургана Дружбы на стыке России, Белоруссии и Латвии. Бетонную конструкцию уничтожили экскаватором. Акция - политическая. Вот только именно Киев развязал конфликт, проводя геноцид жителей Донбасса. Вероятно, чтобы напомнить европейцам об этом, в шесть украинских дипмиссий в Евросоюзе некими анонимными активистами были доставлены окровавленные пакеты. Внутри находились глаза животных. С находками теперь разбирается полиция.

Еще один скандал разгорелся вокруг рэпера Канье Уэста. Придя на эфир к известному блоггеру, музыкант признался в симпатиях к Адольфу Гитлеру. Кроме того, речь в эфире шла о том, что Америка отказалась от традиционных ценностей. Ведущий даже назвал то, что происходит, "сатанизмом". Канье Уэст сказал, что поддерживает Россию. Высказывания не остались незамеченными. Аккаунт рэпера в Twitter, как заявили в компании, будет заблокирован.

Петр Вершинин, "ТВ Центр"

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