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МИД России посоветовал Парижу создать трибунал по собственным преступлениям

16:17
  • пятница
  • 02 декабря 2022

В Москве ответили на инициативу Франции о трибунале по "преступлениям России"

МИД России выразил возмущение заявлением Парижа о планах создания "специального трибунала по преступлениям агрессии России". В Москве подчеркнули, что это будет еще одна откровенно политизированная "судебная" инстанция, не имеющая ничего общего с правосудием.

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"Не перестаем удивляться цинизму французских властей. Подчеркивая, что "приоритетом" для них является "борьба с безнаказанностью" на Украине, в МИД Франции отказываются видеть многочисленные задокументированные военные преступления ВСУ и сознательно замалчивают их", - говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Подчеркивается, что в Париже закрывают глаза на правовой беспредел киевского режима в течение последних восьми лет в отношении жителей Донбасса, которые до сих пор продолжают гибнуть от ежедневных обстрелов. В Москве потребовали, чтобы французские дипломаты перестали делить людей на "правильных" и "неправильных" и выделили хотя бы одного эксперта для изучения злодеяний украинских националистов.

Отмечается, что особенно странно слышать подобные высказывания из Парижа, военные преступления которого в Алжире, Индокитае и Ливии так и остались безнаказанными. У Франции нет морального права на выступления с такими заявлениями. Парижу посоветовали для начала создать специальный трибунал по собственным преступлениям.

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