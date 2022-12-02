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Путин: пострадавшим в СВО должна быть оказана всесторонняя поддержка

16:20
  • пятница
  • 02 декабря 2022

Помощь солдатам и офицерам находится в зоне особого внимания властей всех уровней

Президент России Владимир Путин заявил, что тем, кто пострадал в ходе специальной военной операции, должна быть оказана всесторонняя поддержка, эти люди с честью выполняли свой долг.

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Как подчеркнул глава государства, раненные в ходе СВО солдаты должны быть обеспечены всем для скорейшего восстановления. При этом помощь пострадавшим солдатам и офицерам должна быть в зоне особого внимания властей всех уровней.

Участвующих в СВО российский лидер назвал настоящими мужчинами.

Также Путин заявил, что общество и государство больше не замалчивают проблемы людей с инвалидностью, не пытаются отвернуться от них, а уделяют им все больше внимания.

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