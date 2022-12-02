Путин заявил, что в России больше не замалчивают проблемы инвалидов

Огромный вклад вносят общественные организации

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране изменилось и продолжает меняться в лучшую сторону отношение к людям с ограниченными возможностями. Государство больше не замалчивает проблемы инвалидов.

"Огромный вклад здесь вносят, конечно, общественные организации и объединения, благотворительные фонды. И эта значимая, важная работа, к которой люди, наши граждане, присоединяются по зову сердца, заслуживает самой искренней признательности. Многие такие проекты получают и грантовую поддержку, в том числе по линии Фонда президентских грантов", - уточнил глава государства.

По его словам, государственная социальная система все чаще работает в тесном взаимодействии с профильными НКО.

"Что хочу особо отметить: поддержку людей с инвалидностью, конечно, необходимо выстраивать с учетом их индивидуальных особенностей, потребностей", - подчеркнул российский лидер.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"