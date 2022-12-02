ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин заявил, что в России больше не замалчивают проблемы инвалидов

16:27
  • пятница
  • 02 декабря 2022

Огромный вклад вносят общественные организации

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране изменилось и продолжает меняться в лучшую сторону отношение к людям с ограниченными возможностями. Государство больше не замалчивает проблемы инвалидов.

"Делайте шаги": как люди с ограниченными возможностями обретают новую жизнь
Анастасия Ракова: служба занятости помогла 3 тысячам москвичей с инвалидностью найти работу

"Огромный вклад здесь вносят, конечно, общественные организации и объединения, благотворительные фонды. И эта значимая, важная работа, к которой люди, наши граждане, присоединяются по зову сердца, заслуживает самой искренней признательности. Многие такие проекты получают и грантовую поддержку, в том числе по линии Фонда президентских грантов", - уточнил глава государства.

По его словам, государственная социальная система все чаще работает в тесном взаимодействии с профильными НКО.

"Что хочу особо отметить: поддержку людей с инвалидностью, конечно, необходимо выстраивать с учетом их индивидуальных особенностей, потребностей", - подчеркнул российский лидер.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
Владимир Путин на встрече с инвалидами и представителями общественных организаций
Владимир Путин на встрече с инвалидами и представителями общественных организаций
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.