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Медведев назвал украинские власти "врагами Христа"

16:58
  • пятница
  • 02 декабря 2022

А также - сатанистами

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал новость о том, что президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО об ограничительных мерах в отношении представителей религиозных организаций, якобы связанных с Россией.

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По словам Медведева, "киевские сатанисты добрались до канонической Украинской православной церкви, верующих под страхом разных мерзостей заставляют посещать "правильные" церкви".

"Поэтому нынешние украинские власти открыто стали врагами Христа и православной веры. Так к ним и следует относиться всему христианскому миру", - написал зампред Совбеза в Telegram.

Он добавил, что "киевские христопродавцы должны помнить слова Писания".

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