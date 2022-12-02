Медведев назвал украинские власти "врагами Христа"

А также - сатанистами

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал новость о том, что президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО об ограничительных мерах в отношении представителей религиозных организаций, якобы связанных с Россией.

По словам Медведева, "киевские сатанисты добрались до канонической Украинской православной церкви, верующих под страхом разных мерзостей заставляют посещать "правильные" церкви".

"Поэтому нынешние украинские власти открыто стали врагами Христа и православной веры. Так к ним и следует относиться всему христианскому миру", - написал зампред Совбеза в Telegram.

Он добавил, что "киевские христопродавцы должны помнить слова Писания".

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