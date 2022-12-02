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Действия НАТО на Украине сравнили со вторжением в Ливию

17:01
  • пятница
  • 02 декабря 2022

Депутат Европарламента осудила признание России "спонсором терроризма"

Решение Европарламента о признании России "спонсором терроризма" вызвало резкую критику в среде депутатов ЕП. Представитель Ирландии Клэр Дейли выступила против инициативы, напомнив депутатом о роли Запада в конфликте на Украине.

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Действия западных стран в отношении Украины Дейли сравнила со вторжением сил НАТО в Ливию. Депутат напомнила, что все это делалось под предлогом защиты свободы, демократии и прав человека.

"И вот сейчас НАТО разыгрывает свою прокси-войну на Украине, во имя — да, вы правильно подумали — свободы, демократии и прав человека. И что происходит после вмешательства НАТО в дела вашей страны под этим предлогом? Террор, смерть, беззаконие, изнасилования, бедность, голод", — заявила Дейли в выступлении, цитату из которого приводит "Лента.ру".

Представитель Ирландии напомнила, чем закончила "демократизация" Ливии. По словам Дейли, некогда самое богатое в Африке государство утопили в нищете. Миллионы людей рассчитывают только на гуманитарную помощь. Это страна массовых захоронений, преступлений против человечества. Это, по словам парламентария, и есть стратегия НАТО в отношении прав человека и демократии.

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