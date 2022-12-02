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Пострадавшая в пожаре на Москве-реке получила ожоги и переохлаждение

18:01
  • пятница
  • 02 декабря 2022

Судно было пришвартовано примерно в 40 метрах от берега

Один человек пострадал в результате пожара на юго-востоке столицы. В акватории Москвы-реки в районе Братеево сгорел катер, передает "ТВ Центр".

Судно было пришвартовано примерно в 40 метрах от берега, что значительно осложнило работу пожарных. Шланги пришлось тянуть по воде. В итоге возгорание площадью около 20 квадратных метров тушили больше часа.

Позже выяснилось, что на катере проживала 42-летняя женщина. Именно она по неосторожности и устроила пожар. Вспышка произошла, когда хозяйка включила газовую горелку, чтобы вскипятить воду для чая. В итоге с ожогами и переохлаждением она оказалась в больнице.

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Сгоревшее судно
Сгоревшее судно
Сгоревшее судно
Сгоревшее судно
Сгоревшее судно
Сгоревшее судно
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