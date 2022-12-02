Дамаск уличил Вашингтон во лжи о ликвидации главаря ИГ

Террориста уничтожил сирийский спецназ

Сообщения Пентагона о ликвидации главаря "Исламского государства" (запрещенной в России группировки) боевиками сирийской оппозиции не соответствуют действительности. Операцию по уничтожению банды террористов в провинции Дераа провели сирийские военнослужащие, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство САНА.

"Называвший себя эмиром ИГ Абу аль-Хасан аль-Хашими аль-Курейши по прозвищу "меч Багдада" погиб 15 октября во время боестолкновения с отрядом армейского спецназа", - заявил агентству источник в сирийской службе безопасности.

По данным силовиков, они выследили боевиков и настигли их в городе Джасем. Главарь ИГ отказался сложить оружие и во время штурма здания подорвал на себе пояс с взрывчаткой.

Пентагон подтвердил информацию о ликвидации в Сирии "эмира" ИГ 30 ноября. В Вашингтоне заявили, что аль-Курейши погиб в результате операции, проведенной на юге Сирии так называемой Сирийской свободной армией, контролируемой США.

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