ВОЗ отказалась отменять введенный из-за ковида режим ЧС

Чрезвычайная фаза пандемии еще не закончилась

Определенным иммунитетом к COVID-19 обладает около 90% населения мира. Он выработался в результате болезни или вакцинации, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

"По оценкам ВОЗ, по меньшей мере 90% населения мира в настоящее время имеют некоторый уровень иммунитета к SARS-CoV-2 из-за предшествующей инфекции или вакцинации", - сказал Гебрейесус.

При этом глава ВОЗ подчеркнул, что время для отмены действующей с 2020 года в связи с COVID-19 чрезвычайной ситуации в области здравоохранения еще не пришло. По словам Гебрейесуса, чрезвычайная фаза пандемии коронавируса еще не закончилась, передает РИА Новости.

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