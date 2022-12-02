Собянин побывал в зоне СВО

Мэр встретил бойцов, мобилизованных из Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в посте в соцсети "ВКонтакте" о том, что побывал в зоне проведения специальной военной операции.

"Помогаем нашим ребятам на линии обороны обустроить рубежи: противотанковые рвы, траншеи, доты и блиндажи. Устанавливаем генераторы, печки, проводим освещение. Строим медицинские пункты", - отметил градоначальник.

Он добавил, что на линии обороны трудятся тысячи работников городского хозяйства.

"Пообщался со строителями и военнослужащими. Встретил бойцов, мобилизованных из Москвы. Настроение боевое", - также написал мэр.

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