В России госпитализированы с коронавирусом ещё 722 человека

Заболели ковидом 6 598 россиян

За сутки в России госпитализировано 722 больных коронавирусом, всего зафиксировано 6 598 случаев заражения. С февраля 2020 года выявлено 21 617 601 человек с COVID-19, умер 392 231 больной, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

В Москве госпитализировано 158 человек, зарегистрировано 1 136 новых больных, всего в столице 3 261 716 инфицированных, скончались 47 049 пациентов.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 11 февраля 2022 года – 203 949 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 3 февраля 2022 года – 26 904 человека.

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