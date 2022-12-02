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Эксперты выявили парализующий ВСУ фактор

18:40
  • пятница
  • 02 декабря 2022

Ломается поставленная Западом техника

Существенной проблемой, буквально парализующей ВСУ, стал массовый выход из строя поставленных Западом артиллерийских систем. Орудия западного производства не рассчитаны на столь интенсивную работу, заявил военный эксперт Питер Сучиу.

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Как отметил специалист, стволы для гаубиц M777 изготавливаются из титана. Этот металл  легче стали, что упрощает перемещение техники, сокращает время подготовки к стрельбе. Однако это же влияет на срок эксплуатации и выносливость.

"Орудия просто не могут выдержать тысячи выстрелов ежедневно, и теперь они сгорают после нескольких месяцев чрезмерной нагрузки, в то время как другие повреждаются или уничтожаются ответным огнем русских", — пишет Сучиу в статье для издания 19Fortyfive.

Эксперт пояснил, что титановые стволы рассчитаны на стрельбу небольшим количеством снарядов для поддержки пехоты в локальном бою. Орудия не выдерживают длительных перестрелок и артиллерийских дуэлей.

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