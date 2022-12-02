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Собянин встретился с московскими врачами в Луганске

19:06
  • пятница
  • 02 декабря 2022

Бригада из 20 человек посменно работает в городской многопрофильной больнице №7

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram, что побывал в Луганске и встретился с московскими врачами.

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"Бригада из 20 человек посменно работает в городской многопрофильной больнице №7. Работают добровольно и самоотверженно. За все время сделали более 4 тысяч операций. Это и раненые бойцы, и пострадавшие дети", - указал глава города.

Он добавил, что посетил и 1-й корпус учебно-воспитательного комплекса им. летчика-космонавта Г.Т. Берегового.

"За лето мы его полностью перестроили. Руины вокруг после бомбежки разобрали. Территорию благоустроили", - отметил градоначальник, уточнив: занятия после многолетнего перерыва возобновились, как и было обещано детям.

Ранее Собянин рассказал, что посетил линию обороны в зоне проведения спецоперации.

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