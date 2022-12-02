Путин обсудил с Совбезом информационную безопасность

Обсуждалось также социально-экономическое развитие страны

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщила пресс-служба Кремля.

"В качестве основной темы рассматривалась подготовка кадров для обеспечения информационной безопасности России. Обсуждалось также социально-экономическое развитие страны и международные вопросы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в совещании приняли участие, в частности, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин и заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"