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Путин обсудил с Совбезом информационную безопасность

19:18
  • пятница
  • 02 декабря 2022

Обсуждалось также социально-экономическое развитие страны

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщила пресс-служба Кремля.

"В качестве основной темы рассматривалась подготовка кадров для обеспечения информационной безопасности России. Обсуждалось также социально-экономическое развитие страны и международные вопросы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в совещании приняли участие, в частности, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин и заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

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