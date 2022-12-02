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Пленные десантники ВСУ рассказали об обучении в Великобритании

19:15
  • пятница
  • 02 декабря 2022

Тренировались по облегченной программе

Взятые в плен российскими военными украинские десантники проходили обучение в Великобритании. Об этом рассказали сами пленные, отметив, что тренировались по облегченной программе.

"На 20 дней отправили... Программа лайтовая: как пехота — двойками-тройками побегать, вывезли на три дня один раз в лес: нас окружали, мы оборонялись", - цитирует одного из пленных РИА Новости.

В Генштабе Украины недавно сообщили, что подготовку за рубежом прошли свыше 14 тысяч бойцов ВСУ. В частности, Великобритания обучала старших офицеров Вооруженных сил Украины работать с беспилотниками. Обучение проходили и специалисты в области ракетно-артиллерийского вооружения.

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