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Росстат сообщил о снижении числа бедных в России

19:50
  • пятница
  • 02 декабря 2022

Доходы ниже границы бедности - у 10,5% жителей страны

Бедных в России стало меньше на 2,3 миллиона человек. Число россиян с доходами ниже границы бедности подсчитал Росстат.

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"Численность населения с доходами ниже границы бедности в III квартале 2022 года составила 15,3 млн человек, или 10,5% жителей страны. По сравнению с II кварталом 2022 года численность населения с доходами ниже границы бедности снизилась на 1,6 п.п., или на 2,3 млн человек", - сообщается на сайте ведомства.

В Росстате пояснили, что граница бедности соответствует значению потребительской корзины с учетом инфляции. В третьем квартале 202 года года значение составило 13 688 рублей. Отмечается, что на снижение численности малоимущего населения повлияло увеличение объемов социальных выплат, а также увеличение оплаты труда наемных работников.

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