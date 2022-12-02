Страны ЕС достигли соглашения по потолку цен на нефть из России

Это стало возможным после согласия Польши

Страны Евросоюза достигли договоренности по потолку цен на нефть из России. Это стало возможным после того, как Польша согласилась на компромиссный вариант.

"Польша согласилась на компромисс ЕС о введении потолка на российскую нефть в 60 долларов за баррель, что позволит ЕС официально утвердить это решение в течение выходных", - заявил журналистам постпред Польши при ЕС Анджей Садось.

Ввести потолок цен на российскую нефть предложила Группа семи. Польша была единственной страной ЕС, которая до настоящего момента блокировала инициативу, требуя еще более понизить планку. Достигнутую 2 декабря договоренность в субботу должен утвердить Совет ЕС, передает ТАСС.

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