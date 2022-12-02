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Страны ЕС достигли соглашения по потолку цен на нефть из России

20:14
  • пятница
  • 02 декабря 2022

Это стало возможным после согласия Польши

Страны Евросоюза достигли договоренности по потолку цен на нефть из России. Это стало возможным после того, как Польша согласилась на компромиссный вариант.

Евросоюз предварительно согласовал потолок цен на российскую нефть
WSJ: ЕК предложила установить потолок цен на нефть из России на уровне 60 долларов

"Польша согласилась на компромисс ЕС о введении потолка на российскую нефть в 60 долларов за баррель, что позволит ЕС официально утвердить это решение в течение выходных", - заявил журналистам постпред Польши при ЕС Анджей Садось.

Ввести потолок цен на российскую нефть предложила Группа семи. Польша была единственной страной ЕС, которая до настоящего момента блокировала инициативу, требуя еще более понизить планку. Достигнутую 2 декабря договоренность в субботу должен утвердить Совет ЕС, передает ТАСС.

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