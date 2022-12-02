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Южная Корея обыграла Португалию и пробилась в плей-офф ЧМ

20:24
  • пятница
  • 02 декабря 2022

Уругвай едет домой

На чемпионате мира по футболу в Катаре завершился групповой этап в квартете H.

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Южная Корея со счетом 2:1 обыграла португальцев, забив решающий гол уже в добавленное время. Отличился Хван Хи Чан. В другом матче группы сборная Уругвая со счетом 2:0 победила Гану.

В итоге первое место заняла Португалия с 6 очками. Вторую путевку в плей-офф получила Южная Корея. У них с Уругваем оказалось по 4 очка, но корейцы расположились в таблице выше за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.

Уругвай и Гана покидают турнир.

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