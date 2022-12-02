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Собянин рассказал о самоотверженной работе столичных врачей в Луганске

20:33
  • пятница
  • 02 декабря 2022

В городской многопрофильной больнице №7 посменно работает бригада из 20 человек

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram, что встретился в Луганске с московскими врачами. В городской многопрофильной больнице №7 посменно работает бригада из 20 человек.

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"За все время сделали более 4 тыс. операций. Это и раненые бойцы, и пострадавшие дети", - отметил градоначальник.

В эфире телеканала "Россия 24" он уточнил, что для ДНР и ЛНР уже закуплено около 800 единиц медоборудования.

"К Новому году еще поставим несколько сотен единиц оборудования. Давайте, вы же хорошо знаете ситуацию, давайте заявки, какие лекарства, расходники, из оборудования что необходимо дозакупить. Мы все это сделаем", - сказал во время посещения больницы мэр.

Ранее Собянин сообщил, что посетил линию обороны в зоне проведения спецоперации.

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