Путин оценил уникальные решения специалистов "Росатома"

Президент России поздравил работников госкорпорации с ее 15-летием

Большинство российских военных комплексов, в том числе и атомных, не имеют аналогов в мире, заявил Владимир Путин. Президент России отметил вклад "Росатома" в укрепление потенциала сдерживания, усиление мощи ядерной триады, а также в разработку перспективных систем вооружений и военной техники страны.

"Особо подчеркну: сегодня Россия располагает такими технологиями использования атомной энергии, которые обеспечивают нашей стране долгосрочную стратегическую конкурентоспособность среди других стран – членов "ядерного клуба"", — заявил глава государства в видеообращении по случаю 15-летия госкорпорации по атомной энергии, текст опубликован на сайте Кремля.

Путин заметил, что достижения госкорпорации позволили России стать одним из мировых лидеров в атомной энергетике, а также обеспечить технологическую независимость по важным направлениям. Президент подчеркнул, что уникальные решения, предложенные специалистами "Росатома", широко востребованы в самых разных отраслях и сферах, способствуют достижению национальных целей развития России.

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